Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: “114 positivi, 20 in terapia intensiva” (Di sabato 25 aprile 2020) “I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 114. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio”. Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani, bollettino numero 86. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 358″. Lo rende noto l’ospedale Spallanzani nel bollettino medico diramato oggi. Il nosocomio precisa che “in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici”.L'articolo Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: “114 positivi, 20 in terapia intensiva” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Bollettino Lombardia - diretta conferenza stampa/ Video : dati coronavirus 25 aprile

