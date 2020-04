Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Il Piemonte ha molti casi sommersi. Anomalia di ricoveri nel Lazio» – Il video (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaI dati pubblicati dalla Protezione civile il 25 aprile dicono che in Italia, fino a ora, ci sono stati 195.351 casi totali di positività al Coronavirus: 63.120 guariti, 105.847 ancora infetti e 26.384 morti. Se nella giornata di ieri si erano registrati oltre 3.021 nuovi casi positivi, oggi il numero è sceso a 2.357. «Tutti i parametri stanno migliorando, la discesa del contagio e la diminuzione dell’incidenza del Coronavirus è confermata». Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, sottolinea che «analizzando i singoli dati, emerge subito come sia calata la pressione sul sistema sanitario. Nelle ultime 24 ore si sono liberati 71 posti in terapia intensiva. Considerando il dato generale, rispetto al picco di fine marzo, si sono liberati il 50% dei posti ospedalieri». ... Leggi su open.online Coronavirus Italia : numeri - letalità - sintomi e complicanze. Le grafiche dell'Iss

