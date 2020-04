Coronavirus, governo chiarisce: "Chi abita al mare può fare il bagno" (Di sabato 25 aprile 2020) Chi abita al mare può fare il bagno, se non è vietato da ordinanze locali, e tale possibilità è già vigente dall'inizio della "fase 1" delle misure di contrasto al contagio Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - I NUMERI DEL CONTAGIO IN ITALIA). È il punto che viene chiarito in uno degli ultimi aggiornamenti della sezione dedicata alle domande più frequenti sul decreto #iorestoacasa, pubblicata sul sito del governo. Questo il chiarimento: "È sempre possibile svolgere l'attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020”, e di conseguenza “è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini - effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - sarà la società Abbott a fornire i primi 150mila test sierologici al governo

Coronavirus - il governo aggiorna le regole : ‘chi abita al mare o al lago può fare il bagno’

Coronavirus - il chiarimento del governo : ‘Può fare il bagno chi abita entro i 200 metri dal mare’ (Di sabato 25 aprile 2020) Chialil bagno, se non è vietato da ordinanze locali, e tale possibilità è già vigente dall'inizio della "fase 1" delle misure di contrasto al contagio(AGGIORNAMENTI - SPECIALE - I NUMERI DEL CONTAGIO IN ITALIA). È il punto che viene chiarito in uno degli ultimi aggiornamenti della sezione dedicata alle domande più frequenti sul decreto #iorestoacasa, pubblicata sul sito del. Questo il chiarimento: "È sempre possibile svolgere l'attività motoria in prossimità della propriazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020”, e di conseguenza “è ammesso, per coloro cheno in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini - effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compresoil bagno ...

enpaonlus : Coronavirus, l’appello degli animalisti al Governo: serve la ripresa urgente delle adozioni di cani e…… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #SALVINI : «IL GOVERNO ASCOLTI IL NOSTRO PIANO O DICIAMO STOP ALLA CONCORDIA NAZIONALE» - Agenzia_Ansa : Coronavirus, decreto Cura-Italia: la Camera boccia l'odg di Fdi che chiedeva di impegnare il governo a non usare in… - AndreaMsg71 : RT @VittorioDeSant7: PER FORTUNA HANNO CAPITO CHÉ SOLO LO SCIOPERO FISCALE PUO PIEGARE UN GOVERNO ABUSIVO COMPOSTO DA MAFIOSI ESTREMISTI… - nuovalepanto : RT @Noiconsalvini: CORONAVIRUS, MINI-CORTEO A ROMA PER IL 25 APRILE. IRA DI SALVINI MANIFESTANTI IN GIRO, PER STRADA A ROMA, PER CELEBRARE… -