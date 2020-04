Coronavirus Francia | 22mila vittime Veran “Mascherine per gli alunni? Difficile”

Agenzia_Ansa : Finlandia, Belgio e Francia sperimentano le maniglie 'anticovid' VIDEO Ingressi e sportelli a portata di avambracci… - vaticannews_it : Il #coronavirus #Covid_19 mette in ginocchio il settore della #pesca In Italia a rischio almeno 30 mila posti di la… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia oltre 19mila morti: calano pazienti in rianimazione #coronavirus - CorradiniLidia : La Francia come la Danimarca: nessun aiuto alle aziende con sedi in paradisi fiscali - alessandrocorb4 : RT @alessandrocorb4: CORONAVIRUS - Contributi a fondo perduto: si guarda al modello Francia. I contributi a fondo perduto per le imprese po… -

Coronavirus Francia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Francia