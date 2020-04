Coronavirus, Franceschini “a maggio riapriremo siti e musei” (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ormai e’ chiaro che non ci sara’ un giorno in cui il Paese, come d’incanto, tornera’ di colpo alla normalita’.Avremo un periodo di tempo, fino al vaccino, in cui dovremo cambiare le nostre abitudini di vita: nel lavoro, nel tempo libero, nei trasporti e cosi’ anche nelle vacanze. Le faremo, ma dovremo rispettare limiti e regole”. Cosi’ in un’intervista a la Repubblica, il ministro del Turismo e dei Beni culturali, Dario Franceschini.“Ho visto questa idea del plexiglass e la trovo orribile e francamente impraticabile – commenta -. Ho chiesto al comitato scientifico di indicare prescrizioni per le spiagge, distanze tra ombrelloni, sanificazione, per dare agli stabilimenti balneari il tempo di organizzarsi. Poi dobbiamo affrontare il tema dei controlli nelle spiagge libere”. Per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Franceschini “a maggio riapriremo siti e musei”

Coronavirus : concessioni balneari prorogate fino al 2033. Proposta di Franceschini. Toscana : molto bene

