Coronavirus e condizionatori | che cosa fare per non rischiare

Fabio Franchini Pulire regolarmente il proprio climatizzatore da batteri e muffe rientra in un'ordinaria buona manutenzione, specialmente in tempi di Coronavirus Nelle ultime settimane, vista la dilagante epidemia-pandemia di Coronavirus, si sprecano gli interrogativi relativi alle più disparate modalità di diffusione del Covid-19 e tra le tante domande che gli italiani si sono poste vi rientrano anche quelle relative ai condizionatori. Già, perché il ricambio dell'aria deve essere gestito in modo virtuoso e i filtri del proprio climatizzatori devono sempre essere puliti da batteri e muffe, così come vuole una regolare manutenzione, specialmente in tempi di Coronavirus. Ma, attenzione: nonostante gli allarmi lanciati, la comunità scientifica – seppur in modo non così univoco – ha rassicurato, sostenendo che (almeno ...

Restando in casa per l’emergenza Coronavirus ovviamente si consumerà più luce e gas nonostante il calo ... pulire nel periodo estivo sempre i filtri del condizionatore, effettuare lavaggi con la ...

Ristoranti, allarme contagio Coronavirus/ Due metri di distanza non bastano?

Anche due metri di distanza possono non bastare per evitare il contagio da Coronavirus e questo potrebbe essere un problema serio per i ... del ristorante che erano seduti allo stesso tavolo o in uno ...

