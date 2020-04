Coronavirus. Donald Trump e le iniezioni di disinfettante per curare il Covid-19, ecco che cosa ha detto (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19SINTESI – In una conferenza stampa Donald Trump ha citato il disinfettante come elemento da studiare per una cura contro il Coronavirus. Non ha invitato le persone a curarsi da sole iniettandosi il disinfettante, ma domandava agli esperti se poteva essere un’idea da valutare e verificare. Alcune dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump hanno generato scalpore. Secondo quanto riportato sui social e da alcuni media, avrebbe suggerito alle persone un «rimedio fai da te» contro il nuovo Coronavirus attraverso delle iniezioni di disinfettante. La conferenza stampa si era svolta il 23 aprile 2020 e sul sito della Casa Bianca è presente la trascrizione degli interventi che ci aiutano a comprendere il contesto e il peso di ... Leggi su open.online Donald Trump crede che il coronavirus si possa curare con il sole : «Sarebbe molto bello»

