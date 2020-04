Coronavirus, Di Maio “sul Mes si puo' trattare” (Di sabato 25 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le previsioni sono negative per tutti i Paesi colpiti. Noi abbiamo un alto debito pubblico, ma l'obiettivo e' uno: rimettere in moto il Paese. Il fallimento non e' una opzione. Le nostre imprese devono ripartire, i lavoratori devono mantenere la loro occupazione, le famiglie devono vivere tranquille. All'Europa abbiamo ricordato che ogni Paese e' legato al destino dell'altro e che nessuno ha colpe per questa pandemia. Non siamo davanti alla crisi del 2008. L'Italia ha gia' pagato un prezzo altissimo con i suoi morti, sarebbe ingiusto aggiungere carichi ulteriori”. Cosi', in un'intervista a “La Stampa”, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.“Sul Mes – spiega – faccio una riflessione piu' ampia. Abbiamo da una parte chi tifa contro l' Italia, e io lo trovo sconcertante. Dall' altra abbiamo chi considera il Mes la ... Leggi su liberoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Questa è la partita della vita”

Coronavirus - Di Maio : "Ci facciamo geolocalizzare anche per ordinare una pizza e poi scoppia la polemica per una app falcoltativa"

