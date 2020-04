Coronavirus | da lunedì sarà possibile fare jogging e passeggiate in Campania | “Contiamo

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) La Regione“conta sul senso di responsabilita’ dei cittadini” e con una nuova ordinanza, consente da lunedi’ prossimo diattivita’ motoria all’aperto in prossimita’ della propria abitazione, per tre ore al giorno, utilizzando la mascherina e mantenendo due metri di distanza tra una persona e l’altra. L’ordinanza n.39 della Regione contiene anche un aggiornamento per il settore della ristorazione, informazioni per la manutenzione negli stabilimenti balneari e nelle attivita’ produttive, oltre alle precauzioni obbligatorie per la sicurezza nei cantieri e per l’industria conciaria. Queste disposizioni vanno considerate come “sperimentali”, infatti se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sara’ ...