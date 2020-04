Coronavirus: Cna, stop per quasi 500mila imprese Lombardia, 62 mld danno a fatturato (2) (Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) - Nel 2019, inoltre, il valore dell'export della Lombardia è stato di 127,2 miliardi di euro, con il 97% dell'export (123,2 miliardi) generato dal manifatturiero. E il 65% delle esportazioni manifatturiere della regione, 79,8 miliardi di euro, è imputabile ad attività economiche che fanno registrare un tasso di sospensione superiore al 50%. Per un ulteriore 11% dell'export l'Osservatorio stima un impatto intermedio, mentre il restante 24% appare meno toccato dalle misure restrittive. Infine il sistema moda, la metallurgia, il sistema casa e la meccanica sono i comparti manifatturieri maggiormente a rischio. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Puglia - presidente della Cna Balneari Puglia “non ci conviene aprire i lidi”

Coronavirus - CNA : “Per artigiani e piccole imprese servono indennizzi a fondo perduto”

Coronavirus - CNA Veneto : “Persi 6.5 miliardi in un mese. Fermo il 64% delle imprese” (Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) - Nel 2019, inoltre, il valore dell'export dellaè stato di 127,2 miliardi di euro, con il 97% dell'export (123,2 miliardi) generato dal manifatturiero. E il 65% delle esportazioni manifatturiere della regione, 79,8 miliardi di euro, è imputabile ad attività economiche che fanno registrare un tasso di sospensione superiore al 50%. Per un ulteriore 11% dell'export l'Osservatorio stima un impatto intermedio, mentre il restante 24% appare meno toccato dalle misure restrittive. Infine il sistema moda, la metallurgia, il sistema casa e la meccanica sono i comparti manifatturieri maggiormente a rischio.

savonanews : Coronavirus, il plauso della Cna Balneari per la sospensione dei canoni demaniali - ellepizero : RT @CNA_Frosinone: Scopri le nostre proposte per far ripartire l'Italia - SanremoNews : Coronavirus: la Cna Fita chiede di impiegare taxi, Ncc ed autobus privati per il trasporto pubblico - imperianews_it : Coronavirus: la Cna Fita chiede di impiegare taxi, Ncc ed autobus privati per il trasporto pubblico - imperianews_it : Coronavirus, il plauso della Cna Balneari per la sospensione dei canoni demaniali -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cna Coronavirus: Cna, aiutare anche tirocinanti - Abruzzo Agenzia ANSA Coronavirus: Cna, stop per quasi 500mila imprese Lombardia, 62 mld danno a fatturato (2)

(Adnkronos) - Nel 2019, inoltre, il valore dell'export della Lombardia è stato di 127,2 miliardi di euro, con il 97% dell'export (123,2 miliardi) generato dal manifatturiero. E il 65% delle ...

LOMBARDIA: 62,2 MLD DI DANNI

Sono quasi 500mila imprese della Lombardia che hanno sospeso le proprie attività a causa dello stop imposto per contenere la diffusione del coronavirus, con un danno di circa 62,2 miliardi di ...

(Adnkronos) - Nel 2019, inoltre, il valore dell'export della Lombardia è stato di 127,2 miliardi di euro, con il 97% dell'export (123,2 miliardi) generato dal manifatturiero. E il 65% delle ...Sono quasi 500mila imprese della Lombardia che hanno sospeso le proprie attività a causa dello stop imposto per contenere la diffusione del coronavirus, con un danno di circa 62,2 miliardi di ...