Coronavirus | chi abita al mare può fare il bagno già nella fase 1 ma rispettando il

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020)“faq” sul decreto “#iorestoacasa” pubblicate sul sito del governo, l’esecutivo, in uno degli ultimi aggiornamenti, chiarisce un punto che, finora era rimasto in secondo piano e che riguarda la possibilità diilinper chi vivicino. Chialpuo’il, se non e’ vietato da ordinanze locali, e tale possibilita’ e’ vigente dall’inizio della1, viene chiarito. “E’ sempre possibile svolgere l’attivita’ motoria in prossimita’ della propriazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che e’ ammesso, per coloro cheno in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale e’ fatto divieto assoluto di ...