Coronavirus, c’è un italiano pronto a giocare: Sebastian Avanzini titolare dei campioni delle Far Oer, dove la Serie A inizia il 10 maggio (Di sabato 25 aprile 2020) Sebastian Avanzini sarà il primo calciatore italiano a giocare nuovamente una partita ufficiale. Il 10 maggio nelle Isole Far Oer inizia, con un ritardo di due mesi dovuto allo stop per il Coronavirus, il nuovo campionato. Qui si sono registrati contagi, ma al momento nessun decesso. I giocatori hanno iniziato dunque ad allenarsi al campo, ed ora lo fanno regolarmente in gruppo. Alcune precauzione sono state prese, il pallone di gioco sarà igienizzato, i calciatori potranno bere solo dalla loro borraccia e si dovranno lavare le mani prima e dopo i novanta minuti. Sputi e soffiate di naso sul terreno di gioco assolutamente proibiti. Di passaporto danese, Avanzini è nato nel Veronese nel 1995 da madre proveniente dalla Danimarca e da padre veneto. A Bardolino è rimasto per qualche anno della sua vita per poi trasferirsi a Copenaghen e iniziare la sua carriera. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lo smog favorisce il contagio? Non c’è evidenza scientifica - ma correlazione tra polveri sottili e malattie respiratorie

