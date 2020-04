Coronavirus, caso mascherine fantasma anche nelle Marche: “Ma non abbiamo dato anticipi”. Lazio, rescisso il contratto con la Ecotech (Di sabato 25 aprile 2020) Non è solo il Lazio a essere caduto nella trappola delle presunte “mascherine fantasma”. anche la Regione Marche non ha ricevuto la fornitura attesa da un intermediario che, a sua volta, aveva ordinato i preziosi Dpi dalla svizzera Exor Sa. La stessa holding elvetica che avrebbe dovuto assicurare l’arrivo a Roma di ben 7,5 milioni di mascherine Ffp2 e Ffp3 della marca 3M, per oltre 30 milioni di euro. Solo che l’Ente guidato da Luca Ceriscioli non ha pagato gli anticipi e, appena le cose si sono messe male, ha provveduto ad annullare l’ordine. “Siamo stati bravi e fortunati”, commenta con un sospiro di sollievo il capo segreteria del governatore, Fabio Sturani. Un nuovo tassello di una telenovela ormai divenuta giudiziaria che nel Lazio si è arricchita dell’ennesima puntata. La Regione presieduta da Nicola Zingaretti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - i Paperoni che ci hanno guadagnato (e il caso Victoria Beckham)

Lombardia, il dato choc/ 45.500 persone con sintomi covid-19 si spostano ogni giorno

In base ad un report stilato dalla Lombardia, circa 45.500 persone si spostano tutti i giorni in regione per andare a lavoro, presentando sintomi da coronavirus. Il rapporto è stato anticipato ...

Coronavirus, vicini i 200.000 morti nel mondo: negli Usa lieve miglioramento

Il caso del Belgio - Intanto, uno studio condotto da Sciensano (l'Istituto belga della Sanità), in collaborazione con la Croce Rossa sessione Fiandre ed il Service du Sang, indica che il 4,3% della ...

