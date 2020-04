Coronavirus, Buia “preoccupati per futuro del mondo delle costruzioni” (Di sabato 25 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Oggi lavorare in Italia e' estremamente difficile e questo rallenta le imprese. Con l'arrivo della pandemia inoltre, e' venuta a mancare la fiducia del mercato privato che stava ricominciando a rifiorire. La grande paura e' che non ci sia futuro. Stiamo sollecitando il presidente Conte perche' siamo molto preoccupati per il futuro del mondo delle costruzioni”. Lo ha detto il presidente di Ance, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria, Gabriele Buia, ospite del format online di Anna La Rosa “Case e ospedali del domani sempre piu' connessi tra loro”. “Occorre per l'Italia un grande piano di investimenti a pioggia per intervenire su tutte le infrastrutture, ma anche un piano per la rigenerazione urbana”, ha sottolineato Buia, che ha puntato il dito contro la burocrazia “ridondante in Italia, e lo si nota ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Rossi : «Da oggi obbligo mascherine in Toscana. Le distribuiamo gratis». Le modalità

Coronavirus - Buia “Attivare risorse per riaprire i cantieri”

Coronavirus : Sala - 'distribuiamo soldi governo appena arrivano' (Di sabato 25 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Oggi lavorare in Italia e' estremamente difficile e questo rallenta le imprese. Con l'arrivo della pandemia inoltre, e' venuta a mancare la fiducia del mercato privato che stava ricominciando a rifiorire. La grande paura e' che non ci sia. Stiamo sollecitando il presidente Conte perche' siamo molto preoccupati per ildelcostruzioni”. Lo ha detto il presidente di Ance, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria, Gabriele, ospite del format online di Anna La Rosa “Case e ospedali del domani sempre piu' connessi tra loro”. “Occorre per l'Italia un grande piano di investimenti a pioggia per intervenire su tutte le infrastrutture, ma anche un piano per la rigenerazione urbana”, ha sottolineato, che ha puntato il dito contro la burocrazia “ridondante in Italia, e lo si nota ...

paoloigna1 : Finalmente i parla anche della gestione inglese...diciamo non brillante...#covid19 #coronavirus L’ORA PIÙ BUIA –… - Paolorm2012Roma : RT @akavetta: Grazie al Cuore Immacolato di Maria non c'è questo Salvini a governarci nell'ora più buia della Repubblica Italiana. Grazie,… - MOVFEDEUROPEO : RT @MOVFEDEUROPEO: Coronavirus Covid-19: Movimento federalista, “nell’ora più buia l’Ue ritrovi lo spirito dei padri fondatori” https://t.c… - FedeBrunelli : RT @MOVFEDEUROPEO: Coronavirus Covid-19: Movimento federalista, “nell’ora più buia l’Ue ritrovi lo spirito dei padri fondatori” https://t.c… - Marte7983 : RT @akavetta: Grazie al Cuore Immacolato di Maria non c'è questo Salvini a governarci nell'ora più buia della Repubblica Italiana. Grazie,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Buia Coronavirus, Buia "preoccupati per futuro del mondo delle costruzioni" Il Tempo Coronavirus, Buia "preoccupati per futuro del mondo delle costruzioni"

Lo ha detto il presidente di Ance, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria, Gabriele Buia, ospite del format online di Anna La Rosa "Case e ospedali del domani sempre piu' connessi tra ...

Didattica a distanza: per molte è uno problema serio

Apprezzo molto quello che la squadra di Governo sta facendo in questo periodo di buia crisi in tutti i settori e sono grata di quello che avete ... e penso a tutti quelli che in questa drammatica ...

Lo ha detto il presidente di Ance, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria, Gabriele Buia, ospite del format online di Anna La Rosa "Case e ospedali del domani sempre piu' connessi tra ...Apprezzo molto quello che la squadra di Governo sta facendo in questo periodo di buia crisi in tutti i settori e sono grata di quello che avete ... e penso a tutti quelli che in questa drammatica ...