Coronavirus | Briatore contro la gestione del governo | “Italia come una nave che non sa

(Di domenica 26 aprile 2020) “L’Italia e’unain mezzo al mare, affidata a un Comandante che non ha idea di quale rotta prendere“, afferma in un’intervista ad America Oggi l’imprenditore Flavio. In merito all’emergenza, “quella che stiamo vivendo e’ la terza guerra mondiale e, purtroppo, non abbiamo unforte in grado di sopportare questa drammatica situazione – sottolinea-. Unforte, in questi casi, avrebbe fatto le grandi riforme necessarie per far ripartire il Paese,la riforma fiscale o la riforma burocratica. Invece, continuiamo a indebitarci e ilfara’ arrivare i soldi ad aziende e lavoratori a giugno, in modo che questi soldi vengano utilizzati dagli italiani per pagare le tasse. Il vero problema lo vivremo nel mese di maggio, quando scadra’ la cassa integrazione ...