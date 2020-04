Coronavirus, bimba di 4 mesi ha perso la vita (Di sabato 25 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, per il numero dei decessi e dei contagi arrivato a livelli molto elevati. Nelle scorse ore, è stata resa nota una vicenda terribile. Una bimba di quattro mesi, positiva al Covid, ha perso la vita, dopo aver lottato per circa un mese. Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la sua famiglia, ma anche tutta la popolazione, poiché è una delle vittime più giovani, causate proprio da questo virus. In base alle informazioni che sono state rese note, la piccola Jay-Natalie La Santa, di New York, è stata portata d’urgenza in ospedale, alla fine di marzo, con febbre molto alta. Presentava i sintomi comuni del Covid, ma quando i medici l’hanno sottoposta al tampone, il primo risultato è stato negativo. Il secondo è stato eseguito la settimana successiva e ... Leggi su bigodino Coronavirus - New York : morta bimba di 5 mesi

Coronavirus : guarita 103enne - da bimba era cagionevole di salute

Coronavirus - muore bimba di 5 anni a Detroit (Di sabato 25 aprile 2020) L’emergenzasi è ormai diffusa in tutto il mondo, per il numero dei decessi e dei contagi arrivato a livelli molto elevati. Nelle scorse ore, è stata resa nota una vicenda terribile. Unadi quattro, positiva al Covid, hala, dopo aver lottato per circa un mese. Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la sua famiglia, ma anche tutta la popolazione, poiché è una delle vittime più giovani, causate proprio da questo virus. In base alle informazioni che sono state rese note, la piccola Jay-Natalie La Santa, di New York, è stata portata d’urgenza in ospedale, alla fine di marzo, con febbre molto alta. Presentava i sintomi comuni del Covid, ma quando i medici l’hanno sottoposta al tampone, il primo risultato è stato negativo. Il secondo è stato eseguito la settimana successiva e ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 195mila morti nel mondo. Curva delle vittime in calo negli Stati Uniti. Una bimba di 5 mesi morta a N… - RaiNews : Dietro alla proposta shock di #Trump di combattere il #coronavirus con iniezioni di disinfettante potrebbe esserci… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Usa, una bimba di 5 mesi morta a New York #usa - noitre32 : Bimba di 5 mesi morta per coronavirus: la 'principessa guerriera' era figlia di un pompiere - NanaPanther248 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: 195mila morti nel mondo. Curva delle vittime in calo negli Stati Uniti. Una bimba di 5 mesi morta a New Yor… -