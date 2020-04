Corriere : Bill Gates: «Se il vaccino funziona pronto a finanziarlo per tutti» - repubblica : Coronavirus, Bill Gates: 'Se funziona il vaccino di Oxford lo pago io' - Corriere : Bill Gates è pronto a finanziare la produzione del vaccino - La_Mariucha : RT @martinapennisi: Bill Gates è pronto a finanziare la produzione del vaccino contro il coronavirus per tutto il mondo - g_dilorito : Coronavirus, Bill Gates: 'Se funziona il vaccino di Oxford contribuirò a pagarlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill

Il miliardario lo definisce 'bene comune' in una intervista al Times, aggiungendo: 'Fortunatamente nessuno di quanti ci lavorano pensa di. CoV2 ed ha già preso contatti con compagnie farmaceutiche per ...Il primo caso di Covid 19 era stato denunciato l’11 gennaio scorso in Cina: da allora ha colpito 210 Paesi. Ore 13.55 – Bill Gates: “Se funziona vaccino di Oxford lo pago io” – La Fondazione Bill and ...