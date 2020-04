Coronavirus, Arcuri: "Mascherine con prezzo fisso, ne produrremo 25 milioni al giorno" (Di sabato 25 aprile 2020) Gabriele Laganà Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha annunciato che per le Mascherine sarà stabilito un prezzo fisso. Ancora dubbi su scuole e asili Nonostante oggi ci siano segnali positivi, la guerra contro il Coronavirus non è ancora vinta e pertanto non bisogna abbassare la guardia. È questo il senso del messaggio lanciato oggi, nel corso di una conferenza stampa,dal commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. "Non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte nostre libertà e componenti normali della vita tutti noi", ha affermato Arcuri annunciando che il 4 maggio sarà dato l’avvio ai test sierologici a livello ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Arcuri : il 4 maggio via ai test sierologici. abbiamo mascherine per la fase 2 con prezzo massimo fissato

"Il coronavirus è indebolito ma non sconfitto. Molto dipenderà da noi" - ha detto Arcuri

