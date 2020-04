Coronavirus, Arcuri: “Dal 4 maggio via ai test sierologici. Meno pazienti in terapia intensiva (-21%), ma non abbiamo ancora vinto sul virus” (Di sabato 25 aprile 2020) “Oggi è la festa della liberazione ma – che tutti lo capiscano – non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico”. Così ha esordito il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa, aggiungendo che “la vittoria definitiva contro il Coronavirus non arriverà per decreto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti“, soprattutto nei prossimi giorni: “serve comportarsi con tenacia, sacrificio e senso di appartenenza”. E annuncia: “Dal 4 maggio inizieremo i test sierologici su un campione d 150mila persone”. Ha ricordato poi i risultati ottenuti in questi “38 giorni di lavoro”: Cura Italia, la riconversione delle aziende, l’acquisto di ventilatori per la terapia intensiva e l’app ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Arcuri : "Il 4 maggio via ai test sierologici"

