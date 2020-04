Coronavirus | app Ats Bergamo | 35% popolazione provincia ha sviluppato sintomi 2

(Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) – Nel 55,6% dei cittadini si manifestano piùcontemporaneamente: sono la spossatezza (nel 31,6% dei casi), tosse (nel 30%), dolori muscolari (25,5%), assenza di olfatto e di gusto (rispettivamente nel 20,5% e 18,3%). Bassa la percentuale di coloro che hanno la febbre, 8,6%. La maggioranza dei cittadini presenta due o piùin contemporanea. Insi stima che un bergamasco su quattro si sposti per lavoro: di questi, si stima che 22mila persone presentinoo – quand’anche non ne presentino più o siano asintomatiche – siano potenzialmente contagiose.Secondo Marcella Messina, presidente del Consiglio di Rappresentanza dei 243 Sindaci e dei 14 ambiti territoriali delladi, “i dati che abbiamo potuto analizzare in questi giorni, ci consegnano un quadro per certi versi ...

fabiochiusi : Promemoria per i tanti, troppi, che hanno fatto passare i messaggio opposto: in democrazia discutere di privacy e d… - valigiablu : Le linee guida del Garante europeo e i requisiti che l’App di tracciamento digitale dei contatti deve rispettare |… - sole24ore : Coronavirus, l'app Immuni cambia. Seguirà il modello decentralizzato di Apple e Google. Una scelta ormai definitiva… - mattinodipadova : RT @PCagnan: Coronavirus, Cucchiara: 'App Immuni? Le persone si fideranno se funziona' - AB73695846 : Ancora parla stammerda! Avete riempito il Parlamento di mmerde, idioti pentadementi! Il peggio del Paese. La fecci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus app

la Repubblica

Invece a proposito dell’app Immuni ha ribadito alcuni concetti ... commissario straordinario per l’emergenza coronavirus in Italia, mentre nel pomeriggio è atteso il nuovo bollettino sull’epidemia.senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale non inferiore a un anno a decorrere dal mese di gennaio 2021». Con gli interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il governo ha ...