Coronavirus, ancora 415 morti: il totale sale a 26.384. Frenano i contagi. In Piemonte più casi che in Emilia – Il bollettino della Protezione civile (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 25 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna ancora un calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, diminuiscono di -680 unità e sono in totale 105.847 (ieri il calo era di 321 pazienti e dunque erano in totale 106.527). Il Piemonte super per la prima volta l’Emilia Romagna per numero di malati di Covid-19 con 15.502 positivi al tampone. Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 415 nuovi morti (ieri erano 420), solo in Lombardia le nuove vittime sono 163. A questo punto, il totale dei morti in Italia è arrivato a quota 26.384. Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 195.351, con un incremento di ... Leggi su open.online Coronavirus - il contagio rallenta : frenata anche in Lombardia. Primo calo dei malati in isolamento a casa. Ma ancora oltre 400 morti

Coronavirus - bilancio del 25 aprile : un nuovo caso ogni 27 tamponi - mai così basso. Ancora 415 morti

Continua il calo dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive. I malati di Coronavirus sono ancora oltre 105mila (Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 25 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segnaun calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al. Oggi, infatti, diminuiscono di -680 unità e sono in105.847 (ieri il calo era di 321 pazienti e dunque erano in106.527). Ilsuper per la prima volta l’Emilia Romagna per numero di malati di Covid-19 con 15.502 positivi al tampone. Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 415 nuovi(ieri erano 420), solo in Lombardia le nuove vittime sono 163. A questo punto, ildeiin Italia è arrivato a quota 26.384. Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 195.351, con un incremento di ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Ancora abusi di agenti in divisa: stavolta a Sassari. Il rispetto delle persone è più… - SkyTG24 : Una modella di 23 anni risulta ancora positiva al #Covid19 dopo quasi due mesi di isolamento. 'La stiamo studiando… - SkyTG24 : Coronavirus Bologna, 23enne ancora positiva dopo quasi due mesi - PaoloDL_Ve : RT @LaVeritaWeb: Roma. #25aprile. ? l’Italia è ancora in lockdown. I negozi sono chiusi. È richiesta la distanza sociale. ? ? Ma poi... ? ?… - Ziojerry1 : RT @LaVeritaWeb: Roma. #25aprile. ? l’Italia è ancora in lockdown. I negozi sono chiusi. È richiesta la distanza sociale. ? ? Ma poi... ? ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, Arcuri: "Il 4 maggio via ai test sierologici". Termoscanner in tutte le stazioni la Repubblica Coronavirus in Fvg, cinque morti in 24 ore. Il contagio cala ancora: 21 nuovi malati

TRIESTE - I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.903, con un incremento di 21 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.231, mentre i ...

L’italiana, prima volontaria del vaccino: “Sto benissimo”

Saremo obbligati ad indossare mascherine e guanti, a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo per convivere con il virus Covid 19, fino a quando non ci sarà una cura o l’atteso ...

TRIESTE - I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.903, con un incremento di 21 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.231, mentre i ...Saremo obbligati ad indossare mascherine e guanti, a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo per convivere con il virus Covid 19, fino a quando non ci sarà una cura o l’atteso ...