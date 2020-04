Coronavirus a Reggio Calabria | continua la tendenza positiva | anche oggi nessun caso

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 191 soggetti.o è risultato positivo al test. I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 33: 31 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di). I pazienti dimessi perché guariti sono 34. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati ricoverati 4 pazienti affetti dal COVID-19 provenienti da una struttura residenziale di Melito Porto Salvo. La Direzione del G.O.M.a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni, o indi sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 ...