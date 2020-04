Coronavirus: a Milano controllate quasi 14mila persone, 354 multate (Di sabato 25 aprile 2020) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Sono 13.898 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in provincia di Milano per verificare il rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus. Le persone sanzionate, secondo i dati della Prefettura di Milano, sono 354 e tre quelle denunciate. Sono stati inoltre controllati 4.305 esercizi commerciali e sono stati denunciati 33 titolati di negozi. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - anche Milano verso la Fase 2 : le proposte del comune

