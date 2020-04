Coronavirus: 120mila morti in Europa, è il continente più colpito dalla pandemia (Di sabato 25 aprile 2020) Sono 120mila i morti a causa del Coronavirus in Europa, secondo un calcolo di AFP: tre quarti si registrano in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Con un totale di 120.140 morti (e 1.344.172 casi confermati), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia, che ha ucciso 197.303 persone in tutto il mondo. L’Italia (25.969) e la Spagna (22.902) sono i Paesi europei che hanno pagato il prezzo più caro in termini di vittime, seguiti da Francia (22.245) e Regno Unito (19.506). I decessi giornalieri per Coronavirus sono lievemente aumentati in Spagna: il bollettino di oggi registra 378 morti per un totale di 22902 decessi. Il bilancio di ieri era 367 morti. I dati del ministero della Sanità registrano un totale di 223.759 contagiati, con 2.944 nuovi positivi. Le persone guarite sono 95.708, di cui 3.353 nelle ultime 24 ore. Il maggior ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Assolavoro - ammortizzatori per almeno 120mila lavoratori in somministrazione

Coronavirus - oltre 120mila morti nel mondo. Il bilancio aggiornato

Coronavirus - Sala : “Da Regione 120mila mascherine - le daremo a medici di base e ai loro pazienti” (Di sabato 25 aprile 2020) Sonoa causa delin, secondo un calcolo di AFP: tre quarti si registrano in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Con un totale di 120.140(e 1.344.172 casi confermati), l’è ilpiù, che ha ucciso 197.303 persone in tutto il mondo. L’Italia (25.969) e la Spagna (22.902) sono i Paesi europei che hanno pagato il prezzo più caro in termini di vittime, seguiti da Francia (22.245) e Regno Unito (19.506). I decessi giornalieri persono lievemente aumentati in Spagna: il bollettino di oggi registra 378per un totale di 22902 decessi. Il bilancio di ieri era 367. I dati del ministero della Sanità registrano un totale di 223.759 contagiati, con 2.944 nuovi positivi. Le persone guarite sono 95.708, di cui 3.353 nelle ultime 24 ore. Il maggior ...

GarauPina : RT @AnsaSardegna: Coronavirus: 'pecorino fresco a 120mila famiglie indigenti'. Consorzio Tutela a Regione, benefici per tutta la filiera #A… - Marcelloladu : RT @AnsaSardegna: Coronavirus: 'pecorino fresco a 120mila famiglie indigenti'. Consorzio Tutela a Regione, benefici per tutta la filiera #A… - AnsaSardegna : Coronavirus: 'pecorino fresco a 120mila famiglie indigenti'. Consorzio Tutela a Regione, benefici per tutta la fili… - fontanabuona : “Lo Sport ai tempi del coronavirus”, 120mila visualizzazioni per i video-contest - lucainge_tweet : “Lo Sport ai tempi del coronavirus”, 120mila visualizzazioni per i video-contest -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 120mila Coronavirus: 120mila morti in Europa, è il continente più colpito dalla pandemia Meteo Web Coronavirus, caso mascherine fantasma anche nelle Marche: “Ma non abbiamo dato anticipi”. Lazio, rescisso il contratto con la Ecotech

Un affidamento di gran lunga inferiore a quello laziale, “appena” 70mila pezzi per una spesa complessiva di 120mila euro, a un prezzo unitario fra l’altro oltremodo concorrenziale, poco superiore a ...

I più «ricchi» della provincia di Bergamo? Ecco la mappa con i redditi in tutti i Comuni

Oggi è difficile dire quali saranno le conseguenze dell’emergenza coronavirus per le tasche dei cittadini ... Si scopre, ad esempio, che nella città di Bergamo vivono 2.309 persone che dichiarano ...

Un affidamento di gran lunga inferiore a quello laziale, “appena” 70mila pezzi per una spesa complessiva di 120mila euro, a un prezzo unitario fra l’altro oltremodo concorrenziale, poco superiore a ...Oggi è difficile dire quali saranno le conseguenze dell’emergenza coronavirus per le tasche dei cittadini ... Si scopre, ad esempio, che nella città di Bergamo vivono 2.309 persone che dichiarano ...