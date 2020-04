Corona Stranding è un' esilarante parodia in cui il coronavirus e la politica

(Di sabato 25 aprile 2020) In questo periodo dove non si fa altro che parlare di quarantene, pandemie e problemi associati, ogni tanto; terapeutico farsi qualche risata spensierata, anche se gli stimoli scarseggiano.Per fortuna, in nostro soccorso arriva il canale youtube ilCirox, il quale ha realizzato, insieme a molti talentuosi ragazzi,, una videoche, come suggerisce il nome, prende spunto da Death, l'ultima fatica di Hideo Kojima.Il video in questione, visibile qui di seguito, si basa su uno dei trailer di Death, ma il team di ilCirox ne ha ampiamente modificato stile e significato, proponendo un'dell'attuale situazione italiana che gira intorno alvirus. Le battute su Conte, sull'autocertificazione, sull'uso delle mascherine e dell'Amuchina disinfettante sono d'obbligo, sia con spiritosaggini classiche, sia con pure e semplici gag ...

