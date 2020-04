Corea del Nord, fonti di stampa cinesi: “Kim Jong-un è morto”, mistero sulle condizioni del leader (Di sabato 25 aprile 2020) Il leader NordCoreano Kim Jong-un sarebbe morto, secondo una giornalista cinese, Qing Feng, vicedirettrice dell’emittente satellitare di Hong Kong “Hkstv” e nipote dell’ex ministro degli Esteri Li Zhaoxing, alla guida della diplomazia di Pechino tra il 2003 e il 2007 sotto la presidenza di Hu Jintao. In un post sulla piattaforma social cinese Weibo, la giornalista afferma di avere fonti “molto solide” secondo le quali le autorita’ di Pyongyang starebbero prendendo tempo prima dare l’annuncio ufficiale della morte di Kim, al potere dal 2011. Qing Feng ricorda come nel 1994 la Corea del Nord attese 34 ore prima di dare notizia della morte dell’allora leader Kim Il-sung, nel 2011 ci vollero 51 ore prima dell’annuncio del decesso del suo successore Kim Jong-il. Il 15 aprile, Kim ha mancato l’annuale visita al Palazzo ... Leggi su meteoweb.eu Corea del Nord - TMZ : “Kim Jong un è morto o in stato vegetativo irreversibile”

