Controlli della Municipale nel giorno di festa: 4 le sanzioni comminate (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia Municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 150 Controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni. Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Sono state comminate quattro sanzioni amministrative, e ... Leggi su anteprima24 Covid - gli stadi post pandemia? Controlli della temperatura - distanziamento - niente code e banconote. Ma c’è il nodo dei mezzi pubblici

