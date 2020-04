Conte lavora alla ripartenza: termoscanner nelle stazioni e mascherine obbligatorie (Di sabato 25 aprile 2020) termoscanner in tutte le stazioni durante la ‘fase 2’. Il Governo lima gli ultimi dettagli. ROMA – Ormai ci siamo, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il nuovo decreto del Governo. La questione dei trasporti sembra essere stata risolta con l’inserimento del termoscanner nelle stazioni e negli scali durante la ‘fase 2’. Questa proposta, insieme a quella delle mascherine obbligatorie, sarà discussa nella consueta cabina di regia che dovrebbe anticipare la conferenza stampa a questo punto in programma tra il pomeriggio di domenica 26 e la mattina di lunedì 27. Il confronto con le Regioni Appuntamento chiave quello con gli enti locali per il futuro di questo decreto. Qualche fuga in avanti delle Regioni ha colto di sorpresa il premier Conte che ha ritardato di qualche ora la definizione del decreto per approfondire alcune questioni ... Leggi su newsmondo Coronavirus : ipotesi ‘esonero’ per lavoratori 60enni - ma Conte-Pd-M5S frenano Colao

Il confronto con le Regioni Appuntamento chiave quello con gli enti locali per il futuro di questo decreto. Qualche fuga in avanti delle Regioni ha colto di sorpresa il premier Conte che ha ritardato ...

