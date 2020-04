Confederazione tra le associazioni di “Operatori del benessere animale” …Richiesta

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 aprile 2020) L’urgenza coronavirus mette a tappeto l’economia e per questo Confcommercio & toelettatori professionisti, ACAD, APT e OVERLINE, le quattroitaliane che rappresentano gli operatori delanimale, si uniscono sposando un unico obbiettivo formando una. I toelettatori formano gruppi su facebook, vengono intervistati ai tg e sui solcial per mostrare a tutti la paradossale situazione che si è venuta a creare. Per il codice ATECO l’attività di toelettatura viene raggruppata sotto il codice che coinvolge anche i parrucchieri e gli estetisti ma hanno ben altro a che vedere con essa. E qui nasce l’equivoco… Molti tra questi operatori hanno non solo la toelettatura ma anche il petshop. Il petshop è considerato un bene necessario e quindi rimangono aperti e le toelettature per un ...