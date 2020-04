Comune: bando bonus affitti, da lunedì domande fino a 18 maggio (Di sabato 25 aprile 2020) Roma – Lunedi’ 27 aprile sara’ pubblicato sul portale di Roma Capitale il bando per richiedere il contributo straordinario all’affitto 2020. “Le famiglie che hanno difficolta’ economiche a causa dell’emergenza coronavirus, potranno subito presentare la domanda e avranno tempo fino a lunedi’ 18 maggio. Il contributo avra’ come tetto massimo il 40% del costo dei canoni di tre mensilita’ dell’anno in corso” dice l’assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli, spiegando che “la richiesta potra’ essere compilata direttamente online sul portale di Roma Capitale oppure presentata in forma cartacea in Municipio. L’urgenza della situazione e la necessita’ di gestire in poco tempo molte richieste da parte dei cittadini ci ha indotti ad attivare la ... Leggi su romadailynews Abbandonati in giro per il mondo; come avanza il contagio comune per comune – ANTEPRIMA

Napoli - il Comune riapre il bando per i buoni spesa

Milano - bando del Comune : alloggi per i medici che non tornano a casa (Di sabato 25 aprile 2020) Roma – Lunedi’ 27 aprile sara’ pubblicato sul portale di Roma Capitale ilper richiedere il contributo straordinario all’affitto 2020. “Le famiglie che hanno difficolta’ economiche a causa dell’emergenza coronavirus, potranno subito presentare la domanda e avranno tempoa lunedi’ 18. Il contributo avra’ come tetto massimo il 40% del costo dei canoni di tre mensilita’ dell’anno in corso” dice l’assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative, Valentina Vivarelli, spiegando che “la richiesta potra’ essere compilata direttamente online sul portale di Roma Capitale oppure presentata in forma cartacea in Municipio. L’urgenza della situazione e la necessita’ di gestire in poco tempo molte richieste da parte dei cittadini ci ha indotti ad attivare la ...

SienaFree : Comune di Sovicille, secondo bando per buoni spesa alimentari - ViviAmoInduno : RT @IndunoOlona: BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECON… - mfilpa : RT @IndunoOlona: BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECON… - ComuneSeveso : Il Comune di #Seveso ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di… - montevarchi : Agevolazioni servizio idrico, via alla presentazione delle domande dal 27 aprile. Il termine scadrà il prossimo 30… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune bando Comune: bando bonus affitti, da lunedì domande fino a 18 maggio RomaDailyNews Buoni spesa, Imola ha ancora soldi da destinare. Riapre il bando

IMOLA. Il Comune di Imola ha deliberato oggi di riaprire i termini di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi di solidarietà alimentare, dei 370 mila euro destinati dalla Protezione ...

Emergenza Covid-19: 'Queste le misure economiche adottate dal Comune per chi è entrato in difficoltà'

Inoltre, con la Unicoop Tirreno, il Comune ha sottoscritto un protocollo attivando un servizio molto apprezzato ... Infine, abbiamo previsto un’aggiunta al sostegno al canone di locazione, che ...

IMOLA. Il Comune di Imola ha deliberato oggi di riaprire i termini di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi di solidarietà alimentare, dei 370 mila euro destinati dalla Protezione ...Inoltre, con la Unicoop Tirreno, il Comune ha sottoscritto un protocollo attivando un servizio molto apprezzato ... Infine, abbiamo previsto un’aggiunta al sostegno al canone di locazione, che ...