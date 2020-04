Como riscatti la sua memoria di città che ha fatto la storia della Liberazione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Sono nata a, nella città che vide gli ultimi fascisti in fuga e i partigiani52esima Brigata Garibaldi liberare l’Italia dal Duce. A piazzale Loreto, a Milano, si fece la, ma è sul lago diche si pose fine al fascismo. È qui, a Giulino di Mezzegra, frazione di Tremezzina, che il 28 aprile 1945 Benito Mussolini, nascosto in un camion e in un goffo tentativo di travestirsi da soldato tedesco con un cappotto militare troppo largo, fu catturato mentre cercava di scappare in Svizzera insieme a Claretta Petacci.Una pagina diitaliana ricordata in un paio di righe sui libri di scuola e derubricata alocale adove, a tenere viva la, è l’associazione dei partigiani e qualche siglasinistra, che in città sono storicamente un’esigua minoranza.Una pagina diche i comaschi hanno ...