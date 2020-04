“Come rifiutare legalmente un vaccino” – Consigli Novax per rovinarsi da soli (Di sabato 25 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti un divertente (sarcasmo) suggerimento Novax su come “rifiutare legalmente un vaccino”. Basato su un caveat della dottrina antivaccinista che ci ha costretto, non troppo tempo fa, a bloccare ogni canale di interlocuzione con gli stessi: quando non puoi ottenere quello che voi, aggredisci in modo passivo-aggressivo il tuo interlocutore fino allo sfinimento. Per i più pigri e quelli che si lamentano che l’articolo è lungo e se mettete le cose alla fine io non lo leggo!! I complottisti scrivono tutto facile e voi siete professoroni con l’arroganza della cultura e della grammatica, io parlo come mangio! vi spoileriamo il finale: il fatto che il Pediatra sia sottoposto al Giuramento di Ippocrate non gli impedisce di sbattere fuori dal suo studio la vostra disinformata arroganza assieme al vostro fanciullino non vaccinato ed ... Leggi su bufale (Di sabato 25 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti un divertente (sarcasmo) suggerimentosu come “un vaccino”. Basato su un caveat della dottrina antivaccinista che ci ha costretto, non troppo tempo fa, a bloccare ogni canale di interlocuzione con gli stessi: quando non puoi ottenere quello che voi, aggredisci in modo passivo-aggressivo il tuo interlocutore fino allo sfinimento. Per i più pigri e quelli che si lamentano che l’articolo è lungo e se mettete le cose alla fine io non lo leggo!! I complottisti scrivono tutto facile e voi siete professoroni con l’arroganza della cultura e della grammatica, io parlo come mangio! vi spoileriamo il finale: il fatto che il Pediatra sia sottoposto al Giuramento di Ippocrate non gli impedisce di sbattere fuori dal suo studio la vostra disinformata arroganza assieme al vostro fanciullino non vaccinato ed ...

