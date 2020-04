Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia al secondo posto con oltre 26000 decessi (Di sabato 25 aprile 2020) L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior numero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (25 aprile): 1. USA 52.8382. Italia 26.384 3. Spagna 22.902 4. Francia 22.245 5. Gran Bretagna 20.319 6. Belgio 6.917 7. Germania 5.805 8. Iran 5.605 9. Cina 4.632 10. Paesi Bassi 4.409 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. USA in testa - Italia terza dietro alla Spagna

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con quasi 26000 decessi

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. USA in testa - Italia terza dietro alla Spagna (Di sabato 25 aprile 2020) L’è ilPaese alper numero dia causa del. Il nostro Paese si trova alle spalle degli USA. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior numero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(25 aprile): 1. USA 52.8382.26.384 3. Spagna 22.902 4. Francia 22.245 5. Gran Bretagna 20.319 6. Belgio 6.917 7. Germania 5.805 8. Iran 5.605 9. Cina 4.632 10. Paesi Bassi 4.409 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

AgenziaOpinione : - MalagoliMauro : @prince89ferreri @rattapeluche @Iperbole_ Lo precisi lei quale primato.! Lei nel suo primo post a parlato “del dato… - Keoikan67399809 : RT @FinallyMcFly: @carlo92pe Pac e Biggie sono morti a fine anni 90 altrimenti sarebbero sempre al top. Dal 2000 in poi Rivedo la classific… - FinallyMcFly : @carlo92pe Pac e Biggie sono morti a fine anni 90 altrimenti sarebbero sempre al top. Dal 2000 in poi Rivedo la cla… - Robertogabelli3 : @t_Cmdn @davide_lacqua @matteosalvinimi Ti sfugge che il dato cui fai riferimento riguarda la mortalità in generale… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica morti Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Rossi: “Dalla Liberazione idee e valori per guardare al futuro”

C'è chi vorrebbe proporre un generico ricordo di tutti i morti. Ci sono altre date per ricordarli ... “Celebrare il 25 aprile in questo momento di emergenza per il paese ha ancora più valore perché le ...

Venticinque anni senza Andrea Fortunato, il terzino che viveva alla giornata

Como, Pisa e Genoa le prime tappe di un'ascesa travolgente. 33 presenze e 3 gol in rossoblù (tutte le ultime sul Genoa) nel campionato 1992-1993, non male per un terzino di 21 anni alla prima stagione ...

C'è chi vorrebbe proporre un generico ricordo di tutti i morti. Ci sono altre date per ricordarli ... “Celebrare il 25 aprile in questo momento di emergenza per il paese ha ancora più valore perché le ...Como, Pisa e Genoa le prime tappe di un'ascesa travolgente. 33 presenze e 3 gol in rossoblù (tutte le ultime sul Genoa) nel campionato 1992-1993, non male per un terzino di 21 anni alla prima stagione ...