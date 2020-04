Cinema, on demand su Chili il documentario su Gerardo Marotta e Napoli (Di sabato 25 aprile 2020) È disponibile su www.Chili.com ‘La seconda natura’ (2012), il documentario di Marcello Sannino su Gerardo Marotta, l’avvocato napoletano fondatore dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che ha presieduto fino alla scomparsa nel 2017, e che ha lottato per la diffusione della cultura come mezzo necessario per l’affermazione della giustizia sociale. Il film, presentato al Torino Film Festival (2012, Menzione Speciale Italiana.Doc e il Premio UCCA Venti Città), è un ritratto, sempre attuale, che racconta la vita appassionata di Marotta, il suo pensiero politico e la sua città, Napoli. L’uscita del film sulla piattaforma on demand, dove sono già disponibili ‘Corde’ e ‘Porta Capuana’ di Marcello Sannino, ‘Pagani’ di Elisa Flaminia Inno e ‘Le cose belle’ di Agostino ... Leggi su ildenaro Sylvester Stallone Mania - su Sky Cinema tutti i titoli anche on demand

Tornare, il nuovo film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Beatrice Grannò arriverà direttamente on demand da lunedì 4 maggio. L’uscita al cinema era inizialmente prevista ...

Tornare, il nuovo film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Beatrice Grannò arriverà direttamente on demand da lunedì 4 maggio. L'uscita al cinema era inizialmente prevista ...