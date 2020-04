Cina | primo webinar dell’ambasciata italiana per le imprese interessate al mercato

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 aprile 2020) Si è tenuto a Pechino ilinteramente dedicato all’imprenditoriainteressata alcinese, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia ICE. Oltre mille le aziende di ogni dimensione e da tutte le regioni d’Italia che si sono gratuitamente registrate a partecipare, rappresentando larga parte dei settori merceologici di punta del “made in Italy” in. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un ciclo di video-conferenze interattive promosso dal MAECI e dall’ICE per fornire alleinformazioni e aggiornamenti sulle opportunità esistenti in mercati prioritari per l’export italiano, come quello cinese, e sugli strumenti che il Sistema Italia mette a disposizione per favorire le strategie di ...