Chernobyl 34 anni dopo: all'1:24 del 26 aprile 1986 il più grave incidente della storia dell'energia nucleare (Di domenica 26 aprile 2020) Alle 01:24 del 26 aprile 1986 un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, nei pressi di Kiev in Ucraina, provoca il più grave incidente della storia dell'energia nucleare. Era la stessa notte come oggi, di 34 anni fa. La nube radioattiva che si sviluppò da quel disastro, investì tutta l'Europa provocando una serie di conseguenze nella popolazione. Nelle settimane successive allo scoppio, a causa delle radiazioni, furono trentuno i lavoratori della centrale e i pompieri che persero la vita tra atroci sofferenze, ma il numero esatto delle vittime "collaterali" del disastro nucleare è tutt'oggi incerto e non vi è ormai più alcun modo di stabilire con certezza i morti diretti, ma soprattutto quelli indiretti, deceduti in seguito, a causa di malattie.

