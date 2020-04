Che io sappia Kim è già morto ma ci vorranno mesi prima dell' annuncio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) Il mistero sullo stato di salute di Kim Jong-un si infittisce. Dopo la notizia lanciata da Dagospia sulla sua morte causata da un arresto cardiaco, ecco che spunta anche la testimonianza di Francesco Sisci, sinologo con cattedra universitaria a Pechino, che parlando all'Adnkronos cita buone fonti tra i ranghi cinesi: "Che io" esordisce per poi specificare: "Non si sa quando sarà l', potrebbero volerci anche". A far insospettire un po' tutti; stata l'assenza del leader nordcoreano al 118esimo compleanno del defunto Kim Il-sung, fondatore del regime e nonno'attuale dittatore, Assenza, questa, straordinaria e inspiegata e che fa tornare alla mente dicembre 2011 quando passarono due giorniche la tv nordcoreana dicesse che Kim Jong-il, padre di Jong-un, era deceduto.