Cattaneo FI | “Basta promesse alle imprese | stanno muorendo” video

"Basta con tasse e burocrazia. La gente è esausta. Le imprese sono allo stremo". In un video pubblicato sul suo profilo Fb il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, in aula, illustra un ordine del giorno e attacca il governo sulle tasse. "Dobbiamo occiparci della tragicità della situazione economica, le imprese che hanno scommesso sul Paese sono in difficoltà, vanno aiutate, non con i prestiti".

