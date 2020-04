Casalesi: scarcerato per motivi di salute Pasquale Zagaria, la mente economica del clan (Di sabato 25 aprile 2020) Pasquale Zagaria è il fratello dello storico capo dei Casalesi Michele. Lo sconforto del magistrato Catello Maresca: “Si sta ricostruendo un clan pericoloso”. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto ha scarcerazione di Pasquale Zagaria, l’imprenditore recluso al 41 bis legato al clan dei Casalesi, fratello del superboss Michele Zagaria. La decisione è stata presa dai magistrati anche a causa dell’indisponibilità da parte delle strutture sanitarie dell’isola di poter garantire al detenuto la prosecuzione dell’iter diagnostico e terapeutico di cui ha bisogno a causa di una grave patologia. “Non ci posso credere. Mi perdoni ma non me la sento di commentare, si sta praticamente ricostituendo uno dei clan più pericolosi del Paese”. Così Catello Maresca, il magistrato antimafia che insieme con i ... Leggi su 2anews Coronavirus - scarcerato Pasquale Zagaria fratello del boss dei Casalesi

