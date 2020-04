Cani negli aeroporti per fiutare il Coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Cani e Coronavirus: una notizia che potrebbe portare speranza. Sono diversi gli studi effettuati, riguardo la possibilità che i Cani riescano a percepire l’odore del Coronavirus e quindi a diagnosticare la malattia. La teoria è nata poiché le altre malattie respiratorie, cambiano l’odore corporeo e potrebbe farlo anche il Covid-19. In Inghilterra, al centro di addestramento a Milton Keynes, in questi giorni si stanno addestrando labrador e cocker spaniel. Lo scopo è quello di far imparare loro, l’odore sentito dai campioni positivi. Vengono premiati ogni volta che riescono a riconoscere poi un successivo campione positivo. La notizia è stata diffusa anche dagli iraniani e il portavoce della ricerca Hamidreza Shiri ha spiegato che se davvero i Cani saranno in grado di riconoscere il Coronavirus, sarà una soluzione veloce e ... Leggi su bigodino Coronavirus - oltre 192.000 casi totali in Italia. In Inghilterra cani negli aeroporti per fiutare la malattia - Victoria Beckham chiede gli aiuti del Governo – DIRETTA

Corriere : Negli aeroporti inglesi, in arrivo cani addestrati per fiutare il coronavirus - luigi_dinuzzo : RT @Corriere: Negli aeroporti inglesi, in arrivo cani addestrati per fiutare il coronavirus - Amore4Zampe : Dopo l'addestramento i cani potranno riconoscere l’odore del Coronavirus ---->>> - infoitestero : Cani fiutano il coronavirus in 0,5 secondi: pronti negli aeroporti inglesi - MaoJey : @StampaTorino Sento bella ciao e vedo dolore. No grazie. Negli anni l'hanno usata cani e porci, il significato rest… -