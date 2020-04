Cani abbandonati inseguono le auto dei militari e vengono adottati VIDEO

Leggi su bigodino

(Di sabato 25 aprile 2020) Dalla Bolivia ci arriva una bellissima storia a lieto fine per deirandagi che sono stati salvati dalla strada. Si sono infatti messi a seguire un’deie i soldati, di fronte a tanta tenerezza, non hanno potuto far altro che caricarli sul mezzo e adottarli. Su Facebook è stata pubblicata una foto che ha attirato l’attenzione di tutti quanti. Ci troviamo in Bolivia e duedi strada hanno deciso di seguire un mezzo militare che passa per la via. Non li hanno lasciati per nessuna ragione al mondo. Si sono messi dietro a quella camionetta e non hanno mollato la presa, certi che quella volta per loro ci sarebbe stato un lieto fine. E infatti così è stato. A un certo punto, infatti, i, forse stanchi di seguire a piedi quel mezzo militare, hanno iniziato a ...