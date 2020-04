Calciomercato Napoli, nuovo assalto del Chelsea per Mertens (Di sabato 25 aprile 2020) Calciomercato Napoli, nuovo assalto del Chelsea per Mertens. Le offerte non mancano, ma gli azzurri proveranno a trattenerlo La situazione non è affatto semplice, anzi. Ci sono tantissime offerte per Dries Mertens, ormai sempre più lontano da Napoli. Il Corriere dello Sport in edicola oggi prova a fare il punto sulla situazione. Il belga piace molto a Roma e Inter, entrambe le squadre si muoveranno appena ci saranno le date ufficiali per la prossima stagione. Attenzione alle sirene estere, il Chelsea non molla la presa e tenterà un nuovo assalto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - si pensa a Samuel Umtiti per sostituire Kalidou Koulibaly

Calciomercato Napoli : problemi col rinnovo di Piotr Zielinski - Aurelio De Laurentiis si impunta sui danni d’immagine

Calciomercato Napoli - la Roma ci riprova per Dries Mertens con 3 - 5 milioni più bonus (Di sabato 25 aprile 2020)delper. Le offerte non mancano, ma gli azzurri proveranno a trattenerlo La situazione non è affatto semplice, anzi. Ci sono tantissime offerte per Dries, ormai sempre più lontano da. Il Corriere dello Sport in edicola oggi prova a fare il punto sulla situazione. Il belga piace molto a Roma e Inter, entrambe le squadre si muoveranno appena ci saranno le date ufficiali per la prossima stagione. Attenzione alle sirene estere, ilnon molla la presa e tenterà un. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Napoli, doppia alternativa per la difesa: Stando a quanto raccolto dal Corriere... - internewsit : Allan all'Inter con Vecino al Napoli? No di De Laurentiis a gennaio: il motivo - - Fantacalcio : Calciomercato Napoli, Kean più Jovic per rivoluzionare l'attacco - Fprime86 : RT @cmdotcom: Lo scambio tra #Inter e #Napoli con un veto da #DeLaurentiis: il retroscena - sportli26181512 : Napoli, spunta Kean per l'attacco: maxi-scambio con Ancelotti: Secondo il Corriere dello Sport: 'Dall’Inghilterra r… -