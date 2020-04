Calciomercato Juventus | bomba dalla Spagna | il Barça trema

(Di sabato 25 aprile 2020): sta per nascere un’importante asse con il Barcellona che porterà allo scambio di più giocatori Mercato: perché anche se al mercato estivo manca ancora molto, diverse pedine stanno già facendo le loro mosse. E l’asse tra Torino e Batrcellona nelle prossime settimane potrebbe diventare caldissima. Con … L'articolo: il Barçaproviene da www.inews24.it.

SOSFanta : ???? 'Troppo sensibile': Maurizio @Sarri non è convinto da un giocatore della sua #Juventus La società è pronta a… - TonyJuv56679282 : Jorginho alla Juve??ipotesi di mercato sul.mio Canale!! ???? - calciomercatoit : ??L'ex agente di #Neymar svela: 'Mi incontrai con la #Juventus a Torino' ?? #CMITmercato ???#restiamoacasa - calciomercatoit : ??#Juventus, #DeBruyne strizza l'occhio a #CR7! ?? #CMITmercato ???#restiamoacasa - CalcioMercatoNA : Napoli, Oscar Damiani dice la sua: “Non credo che Arkadiusz Milik possa migliorare la Juventus” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera la Juventus starebbe facendo sul serio per arrivare a Mauro Icardi, in vista della partenza di Higuian Stando a quanto riportato dal Corriere della ...CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI MANCHESTER CITY / Pep Guardiola bussa alla porta della Juventus: il Manchester City torna alla carica per Leonardo Bonucci, nome che negli ultimi anni più volte è stato ...