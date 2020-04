Calciomercato Atalanta | la tentazione si chiama Bonaventura

(Di sabato 25 aprile 2020), lasi. Non ci sono trattattative, ma la Dea potrebbe provarci Ci sono poche certezze sul futuro di. Quel che è certo è che il centrocampista non giocherà più al Milan nella prossima stagione. In attesa di capire il futuro, l’prova a muoversi. Il Milan – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si allontana. La Dea potrebbe offrirgli per la quarta volta la maglia e rilancio. Come a De Roon e Caldara. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Quel che è certo è che il centrocampista non giocherà più al Milan nella prossima stagione. In attesa di capire il futuro, l’Atalanta prova a muoversi. Il Milan – come si legge sull’edizione odierna ...«No ho mai pensato che il calcio non debba ripartire, ma a differenza degli altri sport non prevede un’alternativa all’idea che il campionato non possa ripartire o magari possa ripartire e non finire» ...