Calcio, annullato il campionato olandese: il titolo non verrà assegnato (Di sabato 25 aprile 2020) Calcio, annullato il campionato olandese: il titolo non verrà assegnato. Non ci saranno nemmeno le retrocessioni All’Ajax è stato negato il titolo Eredivisie nonostante l’annuncio della lega che la classifica attuale verrà riconosciuta come finale. L’Eredivisie ha concluso la stagione del campionato a seguito di un annuncio del primo ministro Mark Rutte che ha dichiarato … L'articolo Calcio, annullato il campionato olandese: il titolo non verrà assegnato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Nocera Inferiore - annullato l’incontro di calcio under 20

LIVE Spal-Juventus 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : gol annullato a Cristiano Ronaldo

