Calano decessi, ricoveri nelle rianimazioni e malati (Di sabato 25 aprile 2020) Ad oggi, 25 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri (ventiduesimo decremento consecutivo). 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri. 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - ancora tanti decessi. Ma calano i pazienti in terapia intensiva

Coronavirus - in Lombardia i contagiati superano quota 70 mila. Altri 200 decessi ma calano ancora le terapie intensive

Coronavirus - ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi - ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio (Di sabato 25 aprile 2020) Ad oggi, 25 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti rispetto a ieri (ventiduesimo decremento consecutivo). 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri. 82.212 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, ...

Corriere : Coronavirus Lombardia, i dati di sabato: calano contagi e ricoveri, migliora Milano - viverepesaro : Coronavirus: calano i decessi, oggi 'solo' 5 - bassairpinia : Coronavirus. I decessi non calano in Italia ma per il resto i dati sono confortanti. - - AndreaB50056244 : @RegLiguria Stranamente nei weekend ultimamente i decessi calano - Leandro23870790 : RT @Covid19NewsLive: Calano i morti da #Covid19 nello Stato di #NewYork, 422 decessi rispetto a ieri, il dato più basso da inizio aprile. I… -