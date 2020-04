BUON 25 APRILE | AUGURI 75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE Frasi e citazioni più belle

welikeduel : Ci vediamo venerdì prossimo, grazie grazie grazie e buon 25 aprile #propagandalive - AlessiaMorani : Una mattina mi son svegliato...buon 25 aprile a tutti! - FiorellaMannoia : Buon 25 Aprile. ?? - Laura6976 : Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao bella ciao, ciao, ciao... Buon 25 Aprile ? - Enrico93520038 : Buongiorno, buon 25 aprile a tutti voi con la speranza che al più presto ci liberiamo dal coronavirus che purtroppo… -

Il poeta Ungaretti scrisse così del 25 aprile, nella sua poesia Per i morti della Resistenza: “Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre ...Auguri buon 25 aprile 2020, 75° anniversario della Liberazione. Le frasi e citazioni più belle per la ricorrenza che quest’anno cade in piena emergenza coronavirus.