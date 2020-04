Brawn replica a Binotto: “Avanti anche senza la Ferrari” (Di sabato 25 aprile 2020) Ross Brawn replica a Binotto: “Si può correre in 18, persino in 16. Spero di trovare l’accordo”. ROMA – La Ferrari minaccia di lasciare la Formula 1 ma la Liberty Media non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sul Budget Cup. Ross Brawn in un’intervista, citata da La Gazzetta dello Sport, ha ribadito come il circus andrà avanti anche in caso di addio di Maranello. Secondo l’ex ingegnere della Rossa, la linea che i vertici della F1 devono seguire è quella della maggioranza anche in caso di veto della Ferrari. Ross Brawn: “La Formula 1 non è solo Ferrari” Le parole di Binotto non sono condivise da Ross Brawn che replica al team principal della Ferrari precisando che “si può correre in 18, persino con 16 vetture. E i suoi team clienti potrebbero anche ottenere altre ... Leggi su newsmondo (Di sabato 25 aprile 2020) Ross: “Si può correre in 18, persino in 16. Spero di trovare l’accordo”. ROMA – La Ferrari minaccia di lasciare la Formula 1 ma la Liberty Media non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sul Budget Cup. Rossin un’intervista, citata da La Gazzetta dello Sport, ha ribadito come il circus andrà avantiin caso di addio di Maranello. Secondo l’ex ingegnere della Rossa, la linea che i vertici della F1 devono seguire è quella della maggioranzain caso di veto della Ferrari. Ross: “La Formula 1 non è solo Ferrari” Le parole dinon sono condivise da Rosscheal team principal della Ferrari precisando che “si può correre in 18, persino con 16 vetture. E i suoi team clienti potrebberoottenere altre ...

