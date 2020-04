Braccio di ferro sul calendario della ripartenza Il Nord preme per riaprire subito | il

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Il Veneto riapre un po’, Milano lancia il suo “piano di adattamento”, Roma fa le prove di trasporto pubblico a numero limitato. In attesa delle linee guida del governo per la fase 2, sono gli enti locali e muovere i primi passi. Lo fanno le Regioni del, che premono per aprire tutto quel che si può il prima possibile, magari il 27 aprile. Lo fanno i Comuni che, non senza qualche tensione con i governatori, rivendicano la loro centralità e, in nome di ciò, anche risorse. Mentre sindacati e imprese, dopo una maratona notturna al tavolo del governo, siglano l’intesa per rafforzare protocolli di sicurezza, dalle mascherine allo smart working, e sanzioni per chi sgarra che potrebbero essere inserite nel nuovo dpcm, con la sospensione delle imprese che non rispettano le nuove norme. Il premier Giuseppe Conte si prende qualche ora in più ...