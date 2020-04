Bollettino della Regione Campania, 32 positivi su oltre 2500 tamponi (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 615 tamponi di cui 9 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui 5 risultati positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 111 tamponi, di cui 1 risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 158 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 138 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 137 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Azienda ... Leggi su anteprima24 UFFICIALE - Il bollettino della Campania : 32 positivi per una percentuale minima dell'1 - 1%

Coronavirus - ancora 415 morti : il totale sale a 26.384. Frenano i contagi. In Piemonte più casi che in Emilia – Il bollettino della Protezione civile

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 25 aprile | Ecco tutti i dati (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisicomunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 615di cui 9 risultati; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401di cui 5 risultati; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 111, di cui 1 risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 158di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 138di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 137di cui 3 risultati; – Azienda ...

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile : Casi totali: 195.351 (+2.357) Casi po… - TgrBasilicata : Sono saliti a 120 i guariti dal #coronavirus in Basilicata .Ai 118 registrati nel bollettino di oggi della task for… - 100x100Napoli : Il bollettino dei contagi di #Coronavirus in Campania - sscalcionapoli1 : Il bollettino della Campania: 32 positivi per una percentuale minima dell’1,1% - cilentano_it : L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: - Ospedale Cotugno di Napoli:… -